Почти 50 украинских военных сдались в плен ВС России со 2 по 8 ноября

Минобороны: за неделю в зоне спецоперации в плен сдались 47 украинских военных

Украинские военные продолжили отказываться от ведения боевых действий в зоне проведения специальной военной операции. В период со 2 по 8 ноября на линии боевого соприкосновения добровольно сложили оружие и сдались в плен 47 украинских военных. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Также в ведомстве добавили, что за отчетный период украинские войска в ходе боев потеряли до 14 тысяч человек личного состава. Уничтожение противника произошло на всех участках проведения специальной военной операции.

Ранее добровольно сдавшийся в плен российским войскам украинский военнослужащий Владимир Николенко заявил, что командующий 17-й отдельной танковой бригады ВСУ отправлял в бой тяжело раненых, не считаясь с потерями личного состава.

Солдат пояснил, что на счету офицера уже семь уничтоженных батальонов, поэтому дальше находиться под его командованием Николенко не захотел.

Он признался, что на фронт попал по мобилизации. По словам мужчины, захватившие его военкомы пригрозили, что выкинут из квартиры его больную мать, если он не отправится на фронт. Николенко призвал всех сослуживцев бежать из зоны боевых действий или добровольно складывать оружие.