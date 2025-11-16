Почти 40 украинских дронов ликвидировали российские ПВО за последние 4 часа

Дежурные системы ПВО перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Оборонное ведомство отметило, что БПЛА сбили в период с 19:00 по 23:00 по московскому времени. Под ударом — южные регионы России: в Ростовской области уничтожили 17 дронов, в Белгородской — 12 БПЛА.

Еще по три беспилотника ликвидировали над территорией Воронежской области и Республики Крым, один уничтожили саратовские ракетчики.

За прошедшую ночь российские системы ПВО перехватили или подавили 64 украинских дрона. Больше всего беспилотников сбили над Рязанью — 25 БПЛА. В Ростовской области сбили 17 дронов.

В Рязани из-за падения обломков беспилотника на территории одного предприятия вспыхнул пожар, обошлось без пострадавших. Администрация подсчитывает материальный ущерб.

В Запорожской области около 44 тысяч человек остались без электричества из-за атаки дронов на энергоструктуру региона. Энергетики устраняют последствия.