Более 40 тысяч жителей Запорожской области остались без света из-за атаки дронов

Беспилотники врага атаковали Запорожскую область. В результате возникли перебои с электричеством, сейчас ведутся ремонтные работы. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале .

«Зафиксирована очередная атака вражеских БПЛА по объекту критической инфраструктуры. Наблюдаются перебои с электроснабжением в Днепрорудном и близлежащих селах», — написал он.

Около 44 тысяч человек остались без электричества. Энергетики сейчас устраняют последствия аварии.

Ночью над Рязанской областью системы ПВО и РЭБ ликвидировали 25 беспилотников. Обломки одного из дронов вызвали пожар на территории предприятия, обошлось без пострадавших. На место ЧП оперативно выехали спецслужбы.

Всего за ночь средства ПВО сбили над регионами России 64 БПЛА. В том числе в Тамбовской, Воронежской, Белгородской, Саратовской и Липецкой, Тульской, Самарской областях, а также в Татарстане.