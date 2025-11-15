Средства ПВО за ночь сбили над регионами 64 беспилотника

Системы противовоздушной обороны ночью нейтрализовали над регионами 64 дрона ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Дроны самолетного типа перехватили в период с 23:00 до 07:00. Больше всего аппаратов сбили под Рязанью — там ликвидировали 25 беспилотников.

В Ростовской области уничтожили 17 БПЛА, в Тамбовской — восемь, в Воронежской — пять, в Белгородской, Саратовской и Липецкой — по два. По одному дрону также поразили под Тулой и Самарой, а также в Татарстане.

Ранее крупный налет беспилотников отразили в Новороссийске. В результате атаки загорелась нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис», повреждения получило одно гражданское судно в порту. Из-за БПЛА пострадали три моряка.

Военные сбили утром 14 ноября над Краснодарским краем 66 украинских БПЛА и еще 59 дронов над акваторией Черного моря. Последствия атаки устраняли 170 спасателей и 50 единиц техники.