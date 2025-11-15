Пожар на предприятии в Рязанской области вспыхнул после атаки БПЛА

Этой ночью над Рязанской областью ПВО и РЭБ нейтрализовали 25 беспилотников. Из-за падения обломков дрона вспыхнул пожар, сообщил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале .

«Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб», — написал он.

На месте находятся оперативные службы.

Губернатор напомнил, что в регионе запрещено публиковать фото и видео с места происшествий в соцсетях.

За ночь ПВО сбили 64 беспилотника над регионами России. В Ростовской области нейтрализовали 17 дронов, в Тамбовской — восемь, в Воронежской — пять. По два БПЛА уничтожили в Белгородской, Саратовской и Липецкой областях.

Накануне в Новороссийске от атаки БПЛА пострадали не менее 60 квартир. После атаки ВСУ в городе ввели режим ЧС