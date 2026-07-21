Почти 150 БПЛА сбили в Курской области за сутки

За сутки в Курской области сбили 149 беспилотников различного типа. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн на платформе «Макс».

«С 09:00 20 июля до 09:00 21 июля сбито 149 беспилотников различного типа. 101 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 27 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств», – прокомментировал Хинштейн.

В Льгове пострадали пять человек: двое получили осколочные ранения, еще одного госпитализировали, у остальных – незначительные травмы. Глава Курской области пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Кроме того, в результате атак в Курске повреждения получили два многоквартирных дома и еще шесть автомобилей. Машину уничтожило в Рыльске. Крыши двух домов пострадали в селе Дурово Рыльского района и в деревне Труфановка. Автомобили и прицепы повредились в селе Новый Мир Льговского района и в деревне Юдовка Хомутовского района. В селе Калиновка того же района пострадал автомобиль, а в поселке Селекционный – крыша фермы.

Ранее Министерство обороны сообщило, что над российскими регионами за ночь сбили 209 беспилотников. Во Владимире БПЛА попал в многоквартирный дом, начался пожар. В Милютинском районе Ростовской области из-за ночного налета вспыхнул лес.