Почти 130 дронов ВСУ уничтожили за ночь над регионами России

Средства противовоздушной обороны уничтожили 128 украинских беспилотников в небе над Россией минувшей ночью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Больше всего дронов ВСУ сбили над Краснодарским краем — 83 аппарата. Над Крымом уничтожили 30 БПЛА, над Азовским морем — восемь, над Черным — пять. По одному беспилотнику ликвидировали над Брянской и Курской областями.
Бойцы группировки войск «Север» ранее собрали гору украинских БПЛА, перехваченных на границе. Высота кучи дронов превысила рост человека.
В понедельник жители Косино-Ухтомского рассказала о похожем на беспилотник объекте, который упал в районе Пехорской улицы на востоке Москвы. Очевидец заметил предполагаемый дрон над промышленным предприятием.
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