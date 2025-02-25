Бойцы ВС России показали гору сбитых дронов ВСУ

Бойцы группировки войск «Север» собрали гору украинских беспилотников, которые перехватили на границе. Об этом сообщили в Telegram-канале «Северный Ветер».

На опубликованном в посте снимке запечатлены нейтрализованные БПЛА, которые сложили в кучу. Военнослужащего сфотографировали рядом с горой дронов ВСУ. Ее высота в несколько раз превысила рост человека.

«Каждый нейтрализованный вражеский БПЛА — это в первую очередь спасенные жизни наших военных, а также сохраненные вооружение и военная техника», — отметили в публикации.

Накануне группа десантников во время боевых действий Часовом Яре в Донбассе перенесла раненого механика-водителя в безопасное место и отбилась от атакующих дронов-камикадзе. Еще один российский боец также отличился героическим поступком в зоне СВО. Он в одиночку уничтожил вражеские укрепления в Елизаветовке под Кураховым.