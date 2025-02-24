Жители Москвы заметили в небе похожий на БПЛА объект

Жители Косино-Ухтомского рассказали о похожем на беспилотник объекте, который рухнул в районе Пехорской улицы на востоке Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Вызов в экстренные службы поступил в 18:23. Очевидец заметил предполагаемый дрон над промышленным предприятием. По его словам, летевший объект взорвался в небе и упал, что привело к задымлению.

Информации о пострадавших не поступало. Источник 360.ru уточнил, что сотрудники ФСБ прибыли к указанному месту и приступили к поискам. Никаких обломков БПЛА они не обнаружили.

Ранее над Рязанской областью российские военные уничтожили два беспилотника ВСУ. Из-за падения на территории одного из предприятий произошло возгорание. Минувшей ночью жители Рязани сообщили о взрывах в районе нефтеперерабатывающего завода.

По данным Минобороны, средства ПВО сбили 22 украинских беспилотника над Крымом, Брянской, Рязанской и Орловской областями.