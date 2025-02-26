Силы ПВО сбили четыре БПЛА над Черным морем

Дежурные средства ПВО уничтожили четыре беспилотника ВСУ над акваторией Черного моря. Об этом сообщил Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он отметил, что украинские дроны перехватили на высоте почти в 1,5 километра на значительном расстоянии от берега.

Губернатор предупредил жителей Севастополя, что контроль за обстановкой продолжается. Также он попросил население сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах.

По данным оперативного инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту, движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Находящихся на мосту и в зоне досмотра автомобилистов призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее российские военнослужащие уничтожили 12 дронов над Крымом, Орловской и Брянской областями. Из них пять БПЛА сбили над акваторией Черного моря.