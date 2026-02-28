Почти 100 дронов сбили за ночь над регионами России

В течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны уничтожили 97 украинских беспилотников над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 40 БПЛА сбили над Крымом, еще 22 — над Брянской областью, 16 — над Белгородской, 10 — над Черным морем.

Также четыре дрона уничтожили над Краснодарским краем, по два — над Калужской и Курской областями, один — над Тульской.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали Курск, в Сеймском округе погиб 25-летний сотрудник автосервиса. Также трое мужчин получили осколочные ранения, два из них — клиенты. В Таганроге обломки запущенной боевиками ВСУ ракеты частично разрушили балкон в жилом доме, там обошлось без пострадавших.

Кроме того, возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае произошло в ночь на 28 февраля после падения обломков БПЛА.