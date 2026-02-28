На Кубани загорелся нефтезавод из-за падения дрона
В Краснодарском крае загорелся нефтеперерабатывающий завод из-за падения обломков БПЛА. Об этом сообщил оперативный штаб региона в телеграм-канале.
«В станции Новоминской Каневского района из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе. По предварительной информации, пострадавших нет», — уточнили в оперштабе.
Площадь возгорания еще уточняется. На место прибыли экстренные и специальные службы.
Ранее украинские беспилотники атаковали Курск, погиб 25-летний сотрудник автосервиса в Сеймском округе. Также осколочные ранения получили трое мужчин, два из которых — клиенты.
В Таганроге обломки ракеты, запущенной боевиками ВСУ, частично разрушили балкон в жилом доме. Обошлось без пострадавших.