Почему героя назвали дезертиром? Армия год искала правду о бойце СВО из Свердловска

Военнослужащий с конца августа прошлого года числился самовольно покинувшим боевое подразделение. Мужчине присвоили соответствующий статус — СОЧ, рассказала агентству свердловская уполномоченная по правам человека Татьяна Мерзлякова.

Именно такой ответ получила семья военного по запросу в военное ведомство. По словам Мерзляковой, к тому моменту командование знало о его гибели в зоне специальной военной операции России на Украине.

Почему, в таком случае, семье передали недостоверные сведения, чиновница не уточнила. Разбираться в ситуации пришлось правозащитникам в сотрудничестве со специалистами Минобороны. В итоге статус дезертира с погибшего при исполнении долга солдата сняли.

Командование посмертно удостоило свердловчанина Орденом Мужества.

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