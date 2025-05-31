Почему героя назвали дезертиром? Армия год искала правду о бойце СВО из Свердловска
Ошибочно признанного дезертиром военнослужащего наградили Орденом Мужества
Житель Свердловской области год числился дезертиром. Расследование дела выявило ошибку и мужчину, участника СВО, посмертно признали героем, сообщило агентство Ura.ru.
Военнослужащий с конца августа прошлого года числился самовольно покинувшим боевое подразделение. Мужчине присвоили соответствующий статус — СОЧ, рассказала агентству свердловская уполномоченная по правам человека Татьяна Мерзлякова.
Именно такой ответ получила семья военного по запросу в военное ведомство. По словам Мерзляковой, к тому моменту командование знало о его гибели в зоне специальной военной операции России на Украине.
Почему, в таком случае, семье передали недостоверные сведения, чиновница не уточнила. Разбираться в ситуации пришлось правозащитникам в сотрудничестве со специалистами Минобороны. В итоге статус дезертира с погибшего при исполнении долга солдата сняли.
Командование посмертно удостоило свердловчанина Орденом Мужества.
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