Россия вернула 303 бойца из украинского плена

Новый обмен пленными прошел между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000». Как сообщила пресс-служба Минобороны, с подконтрольной киевскому режиму территории вернулись еще 303 российских военнослужащих. Этот раунд стал последним.

В ведомстве подчеркнули, что украинской стороне передали 303 боевика ВСУ.

Обмен прошел на территории Белоруссии, где военнослужащие получили первую медицинскую и психологическую помощь. В ближайшее время их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

В ведомстве добавили, что с 23 по 25 мая Россия и Украина провели масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000», что означает, что полное выполнение договоренностей инициативы российской делегации, предложенной на переговорах в Стамбуле.

В рамках масштабного обмена пленными между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000» стороны вернули друг другу 880 военнослужащих и 120 гражданских лиц.



Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявил, что после завершения процедуры обмена Россия предоставит Украине проект документа об урегулировании. Он подчеркнул, что там пропишут условия для дипломатического урегулирования продолжающегося кризиса.