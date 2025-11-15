Побежали. Украинская армия рассыпалась на глазах: что стало причиной
В российских структурах сообщили об ускоренном отступлении ВСУ
ВСУ продолжают терять позиции. В рядах армии Украины участились случаи дезертирства, рассказал РИА «Новости» источник в силовых структурах России.
По словам собеседника агентства, украинские подразделения за последние недели заметно просели на ряде участков и фактически уходят с передовой, не выдерживая давления.
Он подчеркнул, что темпы отката украинских сил становятся для Киева очевидным сигналом: военные ресурсы истощены, боевой дух просел, и массовый уход личного состава демонстрирует общий надлом в армии. Кроме того, дезертирство в ВСУ становится все более массовым.
Многие бойцы, как отметил источник агентства, теряют мотивацию, видя, что средства, выделенные на армию, исчезают вместе с окружением украинского руководства, некоторые представители которого уже покинули страну.
Собеседник издания добавил, что командование ВСУ оказалось перед выбором. Либо украинская армия продолжит затяжные бои, которые приведут только к новым потерям, либо Киев прекратит военные действия и признает провал попыток удержать позиции.
Ранее тяжелое положение ВСУ признали и на Западе.