По словам собеседника агентства, украинские подразделения за последние недели заметно просели на ряде участков и фактически уходят с передовой, не выдерживая давления.

Он подчеркнул, что темпы отката украинских сил становятся для Киева очевидным сигналом: военные ресурсы истощены, боевой дух просел, и массовый уход личного состава демонстрирует общий надлом в армии. Кроме того, дезертирство в ВСУ становится все более массовым.

Многие бойцы, как отметил источник агентства, теряют мотивацию, видя, что средства, выделенные на армию, исчезают вместе с окружением украинского руководства, некоторые представители которого уже покинули страну.

Собеседник издания добавил, что командование ВСУ оказалось перед выбором. Либо украинская армия продолжит затяжные бои, которые приведут только к новым потерям, либо Киев прекратит военные действия и признает провал попыток удержать позиции.

Ранее тяжелое положение ВСУ признали и на Западе.