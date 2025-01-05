Штурмовик из Якутии одолел украинца в рукопашном бою и выполнил его последнюю просьбу. Читатели британской газеты Daily Mail восхитились поступком военнослужащего.

«Русский солдат проявил сострадание. Он знал, что победил его, он не пнул его, когда тот упал. Он позволил ему умереть, думая о матери!» — написал интернет-пользователь с ником Simmering3.

Читатель Random ideas заявил, что оба солдата не уронили честь. Madscotsman59 увидел в поведении бойцов порядочность и уважение к товарищу, независимо от того, на чьей стороне он сражался. Большинство людей, оставивших комментарии, призвали остановить конфликт.

Видео с участием штурмовика Андрея Григорьева разлетелось по соцсетям. Мужчина сразился с боевиком в районе Трудового в Запорожской области. Перед смертью украинский солдат назвал его лучшим противником и попросил позволить умереть спокойно. Сенатор Елена Афанасьева призвала наградить российского военнослужащего.