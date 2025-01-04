Победивший врукопашную боевика ВСУ штурмовик из Якутии не смог досмотреть видео схватки

Российский штурмовик из Якутии с позывным Тута не смог досмотреть до конца видео своей рукопашной схватки с украинским боевиком в зоне СВО. Интервью с бойцом опубликовал Telegram-канал WarGonzo .

Мужчина признался, что не подозревал о существовании видео до его публикации в Сети. Военный добавил, что не заметил, как долго длилась схватка. Он не смог досмотреть поединок до конца.

Российский военный подчеркнул, что даже в самой напряженной ситуации необходимо сохранять человечность, поэтому он уважительно вел себя к уже поверженному противнику.

Ранее в Сети завирусилось видео с рукопашным поединком военнослужащего из Якутии с боевиком ВСУ на ножах в ходе зачистки населенного пункта Трудовое. После поражения националист назвал россиянина лучшим бойцом в мире и попросил дать возможность спокойно умереть.