Победивший врукопашную боевика ВСУ штурмовик из Якутии не смог досмотреть видео схватки

Российский штурмовик из Якутии с позывным Тута не смог досмотреть до конца видео своей рукопашной схватки с украинским боевиком в зоне СВО. Интервью с бойцом опубликовал Telegram-канал WarGonzo.
Мужчина признался, что не подозревал о существовании видео до его публикации в Сети. Военный добавил, что не заметил, как долго длилась схватка. Он не смог досмотреть поединок до конца.
Российский военный подчеркнул, что даже в самой напряженной ситуации необходимо сохранять человечность, поэтому он уважительно вел себя к уже поверженному противнику.
Ранее в Сети завирусилось видео с рукопашным поединком военнослужащего из Якутии с боевиком ВСУ на ножах в ходе зачистки населенного пункта Трудовое. После поражения националист назвал россиянина лучшим бойцом в мире и попросил дать возможность спокойно умереть.
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