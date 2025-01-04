«Не думали, что ты такой». Якутский штурмовик рассказал о реакции семьи на его победу

Штурмовик Григорьев признался, что не смотрел видео своего боя с бойцом ВСУ

Штурмовик из Якутии Андрей Григорьев победил в рукопашной бойца ВСУ у села Трудовое в ДНР прошлой осенью, но кадры боя распространились в соцсетях только в первые дни 2025 года. О реакции своей семьи и друзей на смертельную схватку с украинским военным боец рассказал RT .

По его словам, он отправился добровольцем на СВО, подписав контракт с Минобороны в апреле 2024 года. Родом он из небольшой деревни Киров в Республике Саха. В семье родился восьмым ребенком. Сам женат, воспитывает с женой пятерых детей. Работал механиком-водителем.

Григорьев служит в 39-й гвардейской мотострелковой бригаде. По его словам, видео, где он сошелся на ножах с бойцом ВСУ, увидели его родные. Сам он им про схватку не рассказывал.

Григорьев заявил, что его жена, невеста, родственники и друзья признались, что даже не ожидали, что он такой.

«Он превосходил тебя, но ты его победил», — говорили они.

Григорьев признался, что до сих пор не посмотрел эти кадры, «просто очень трудно еще раз туда вернуться, смотреть, вспоминать это».

До этого якутский штурмовик рассказал, что после ножевого боя с украинским бойцом он уничтожил еще двух боевиков ВСУ, а после связался с командованием.