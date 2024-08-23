Площадь пожара в порту «Кавказ» после атаки ВСУ составила 500 квадратных метров
РИА «Новости»: площадь пожара в порту «Кавказ» составила 500 квадратных метров
По уточненным данным, площадь возгорания после атаки Вооруженных сил Украины в порту «Кавказ» составила 500 квадратных метров. Об этом заявили РИА «Новости» в экстренных службах.
«Пятьсот квадратных метров была площадь точная», — сообщил источник агентства.
В экстренных службах добавили, что возгорание «фактически» ликвидировано.
Ранее в МЧС России сообщили о продолжающихся поисках пропавшего после атаки. ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ» 22 августа. Позже МЧС России сообщило о спасении 17 членов экипажа.
По данным Telegram-канала Shot, ВСУ ударили по российскому региону ракетой «Нептун» из Одесской области. Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что паром затонул после удара из-за повреждений.
Сейчас в порту «Кавказ» работу паромной переправы приостановили. Транспортным средствам предлагают воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом в Крым.