Площадь пожара в порту «Кавказ» после атаки ВСУ составила 500 квадратных метров

РИА «Новости»: площадь пожара в порту «Кавказ» составила 500 квадратных метров

По уточненным данным, площадь возгорания после атаки Вооруженных сил Украины в порту «Кавказ» составила 500 квадратных метров. Об этом заявили РИА «Новости» в экстренных службах.

«Пятьсот квадратных метров была площадь точная», — сообщил источник агентства.

В экстренных службах добавили, что возгорание «фактически» ликвидировано.

Ранее в МЧС России сообщили о продолжающихся поисках пропавшего после атаки. ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ» 22 августа. Позже МЧС России сообщило о спасении 17 членов экипажа.

По данным Telegram-канала Shot, ВСУ ударили по российскому региону ракетой «Нептун» из Одесской области. Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что паром затонул после удара из-за повреждений.

Сейчас в порту «Кавказ» работу паромной переправы приостановили. Транспортным средствам предлагают воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом в Крым.

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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Lu Hanxin/Xinhua

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