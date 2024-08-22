Атакованный в акватории порта «Кавказ» паром затонул

Оперштаб: атакованный ВСУ паром в порту «Кавказ» затонул

Архивный снимок
Фото: Архивный снимок/РИА «Новости»

Железнодорожный паром в акватории порта «Кавказ», получивший повреждения из-за атаки ВСУ, затонул. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

«Очагов возгорания на территории самого порта нет», — уточнили в оперштабе.

Украинские боевики повредили железнодорожный паром с топливными цистернами на Таманском полуострове. Ранее 360.ru публиковал видео с места происшествия.

Сотрудников «Кавказа» эвакуировали за его периметр. Ситуация в морском порту находится на контроле у экстренных и силовых служб. Информация о пострадавших уточняется.

Глава Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов республики Крым Анатолий Цуркин в своем Telegram-канале сообщил, что основной проблемой после тушения пожара останется недопущение выхода остатков нефтепродуктов за пределы порта.

«Паром „Конро Трейдер“ работал в акватории Керченской паромной переправы с 2014 года. Он несколько раз в последнее время подвергался атакам со стороны противника, можно сказать, как герой погиб в бою», — подчеркнул он.

Ранее ВСУ пытались ударить дроном по аэродрому под Волгоградом. Над территорией за ночь российские системы ПВО сбили 13 беспилотников.

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