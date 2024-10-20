Плохие новости. США перестали верить в победу Украины

США не рассматривают возможность победы Украины в конфликте с Россией. Об этом сообщил Bloomberg .

«Даже если Камала Харрис станет президентом, вероятно, она будет добиваться сделки ради завершения войны, поскольку Вашингтон не видит сценария украинской победы», — написали авторы материала.

Также журналисты обратили внимание на то, что европейские страны, испытывающие экономические и энергетические проблемы, хотели бы скорейшего завершения конфликта, даже если это потребует компромисса. Соединенные Штаты готовы принять любые условия, кроме безоговорочной капитуляции Украины.

Однако ранее в США не исключили, что в случае победы на выборах вице-президента и кандидата от Демократической партии Камалы Харрис действующий глава государства Джо Байден может начать процесс приглашения Украины в НАТО. При этом Франция настаивает на том, чтобы пригласить Украину в альянс уже сейчас. В военно-политическом блоке заявили, что для вступления в НАТО границы Украины должны быть четко демаркированы.