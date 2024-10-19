Во Франции предположили, что США захотят пригласить Украину в НАТО в случае победы Харрис

Le Monde: США не исключили приглашения Украины в НАТО в случае победы Харрис

В США не исключили, что в случае победы на выборах вице-президента и кандидата от Демократической партии Камалы Харрис действующий глава государства Джо Байден может начать процесс приглашения Украины в НАТО. Об этом сообщила французская газета Le Monde

Такие выводы в издании сделали после окончания переговоров между лидерами США, Великобритании, Франции и Германии. Источник газеты в дипломатических кругах сообщил, что требования Киева «порождают сильные разногласия» между основными союзниками Украины.

По информации издания, сейчас Лондон, Вашингтон, Берлин и Париж «стремятся скоординировать» свои ответы на «план победы» Владимира Зеленского.

Вступление Украины в НАТО поставит крест на мирном урегулировании конфликта, предупредили в МИД России. Этот шаг приведет к эскалации, и за это будет отвечать Запад.