«Политический сигнал». Франция призвала пригласить Украину в НАТО уже сейчас

Министр-делегат Хаддад: пригласить Украину в НАТО можно уже сейчас

Франция пытается убедить союзников уже сейчас пригласить Украину в Североатлантический альянс. Об этом в интервью Parisien заявил министр-делегат по вопросам Европы Бенжамен Хаддад.

«Приглашение — это первый этап, политический сигнал, мы могли бы это сделать уже сейчас», — сказал он.

По словам министра, Франция мобилизует усилия, чтобы убедить партнеров в необходимости пригласить Украину в НАТО, несмотря на длительность и требовательность процесса.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский обнародовал «план победы», один из пунктов которого содержит требование о приглашении страны в НАТО до завершения конфликта. Однако для этого границы Украины должны быть четко демаркированы.