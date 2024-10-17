Условия для вступления Украины в НАТО назвали на Западе

AP: до вступления в НАТО границы Украины должны быть демаркированы

Для вступления в НАТО границы Украины должны быть четко демаркированы, сообщили агентству Associated Press неназванные дипломатические работники стран альянса. Они объяснили, что это необходимо для возможности дальнейшего применения 5-й статьи Североатлантического договора.

«Границы Украины необходимо четко демаркировать, прежде чем она может вступить (в НАТО — прим. ред.)», — отметили собеседники агентства.

По их словам, только в этом случае станет ясно, в каком случае можно будет действовать в рамках 5-й статьи Североатлантического договора. В ней говорится о коллективной обороне НАТО.

Вступление в альянс Владимир Зеленский внес в свой так называемый «план победы», который он представил 16 октября в Раде. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала документ «планом беды» Украины и украинского народа.