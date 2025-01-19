Боец ВСУ Гоцуленко попал в плен в Курской области, зайдя не в тот подвал

Боец из 61-й бригады ВСУ Юрий Гоцуленко попал в плен к российским военным, зайдя не в тот подвал. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Украинский боевик заявил, что он «случайно» и против своей воли попал в Курскую область. Во время наступления российский армии на вражеские позиции он решил спрятаться.

«Весь бой он прятался в блиндаже. Покинуть позицию боевик решился, когда уже все стихло, и территория была уже занята нашими», — уточнил канал.

Гоцуленко осознал, что оказался в безвыходной ситуации и направился в сторону села Черкасская Конопелька, где надеялся встретиться со своими сослуживцами. Ему не повезло, так как, зайдя в один из домов он встретил российских бойцов, взявших его в плен.

Ранее российские военные, освободившие курское село Русское Поречное, обнаружили в подвалах домов тела мирных жителей, зверски замученных и растерзанных украинскими боевиками летом 2024 года.