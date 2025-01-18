Пушилин посетил Курахово

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетил освобожденный от националистов город Курахово. Об этом он сообщил в Telegram-канале .

«Наше освобожденное Курахово. Героическая пятая бригада имени Александра Захарченко двигается дальше, а у нас есть возможность посмотреть, что осталось от Курахова на самом деле», — сказал глава региона на видео.

Пушилин подчеркнул, что местные власти «никуда не деваются от мирной целесообразности», несмотря на сильные разрушения в городе, окружающую их опасность и то, что всю территорию ДНР пока что еще не освободили.

Минобороны России отчиталось об освобождении Курахова в начале января.

Пушилин отмечал, что российским военным осталось пройти порядка семи километров до западной границы республики.

В субботу, 18 января, Минобороны объявило об освобождении Петропавловки и Времевки в ДНР.