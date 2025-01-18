Украинское командование пожертвовало своими войсками в районе Курахова в Донецкой Народной Республике. Украинский пропагандист Юрий Бутусов пожаловался на это в своем видеоблоге, сообщило РИА «Новости» .

«Мы стачиваем свои боеспособные войска в никому не нужном выступе под Кураховом уже несколько недель подряд», — заявил он.

Бутусов напомнил, что российские войска уже взяли Курахово под контроль, поэтому уничтожение украинских военных в этом районе потеряло всякий смысл для Киева.

Он призвал командование ВСУ начать отступление, причем как можно быстрее, добавив, что «отход с этих выступов нужен просто критически».

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что численность ВСУ в настоящее время составляет 880 тысяч человек, сообщило радио Kp.ru.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин посетил освобожденный от боевиков ВСУ город Курахово, сообщив также, что пятая бригада имени Александра Захарченко будет продвигаться дальше. Кроме того, он рассказал, что украинские боевики построили подземные городки из укреплений прямо под жилым сектором Курахова и на подходах к городу.