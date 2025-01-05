Наемниками Вооруженных сил Украины стали выходцы из десятков стран, но больше всего из Колумбии и Бразилии. Попавший в плен поляк в разговоре с РИА «Новости» сравнил иностранный легион со сборной мира.

«В моей группе был командир хорват, поляк, два немца, два американца и трое из Тайваня. <…> Это что я вспоминаю, но это сборная со всего мира», — сказал он.

В иностранном легионе ВСУ, по словам мужчины, больше всего уроженцев Колумбии и Бразилии. Он встречал также выходцев из Норвегии, Латвии, Грузии, США, Хорватии, Германии, Великобритании и Тайваня. Сам боец приехал из Польши и встретил в украинской армии земляка-медика.

Из-за кадрового голода командование ВСУ стало вербовать наемников без проведения отбора. Пленный сообщил, что для заключения контракта достаточно зайти на специальный сайт и заполнить форму. Некоторые солдаты удачи отправляются служить операторами дронов.