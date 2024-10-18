Пленный боец ВСУ рассказал о привилегиях украинских командиров

В районе Красноармейска командование ВСУ позволяет отступать только конкретной категории военнослужащих. Об этом ТАСС рассказал пленный солдат 59-й отдельной мотопехотной бригады украинской армии Константин Колесников.

«Часть людей, отдельные, отступают по приказу командования. Среди таких людей был заместитель командира роты, его помощник», — сообщил он.

Там это обычная практика, подчеркнул военнослужащий. Сам Колесников сдался в плен в районе села Первомайское.

Ранее другой пленный Руслан Тагеев рассказал, что на передовую его отправили обманом. Командир роты обещал ему, что тот не пойдет в бой, что «позиции небоевые». Якобы, нужно лишь «сидеть на горе и наблюдать». Тагеев также признался, что опасается мобилизации сына и надеется, что тот в случае чего сдастся в плен российским войскам.