Пленный бывший сотрудник районного ТЦК Киевской области Руслан Тагеев рассказал, что опасается мобилизации его сына. Он выразил надежду, что тот «сделает правильный выбор» и сдастся в плен российским войскам, сообщило РИА «Новости» .

Военком ВСУ признался, что боится за сына, которому исполнилось 25 лет. Молодой человек работает хирургом и хочет спасать людей, отметил пленный.

«Он честных, правильных взглядов. Если даже его мобилизуют, он либо ваших будет лечить, либо наших. Убивать никого не будет», — подчеркнул военный.

Он признался, что надеется на благоразумие сына. По его словам, после мобилизации и отправки на штурм или передовые позиции молодой человек решит сложить оружие и сдаться в плен ВС России.

Ранее участились облавы сотрудников ТЦК в Киеве, Харькове, Львове, Днепропетровске и других крупных городах. Издание «Страна.ua» предположило, что это произошло из-за провала мобилизационной политики Украины.