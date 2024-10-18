«Стало жалко хлопцев». Пленный сотрудник ТЦК рассказал, как его обманом заманили на передовую

«Я шел с мыслями… По рассказам ротного: „Пацаны, надо просто выйти, потому что там ребята сидят по двадцать с лишним дней“. Мне стало жалко хлопцев», — отметил солдат.

Командир роты обещал ему, что он не пойдет в бой, что «позиции небоевые». По словам ротного, Тагееву нужно было лишь сидеть на горе и наблюдать. Группа Руслана ночью зашла на позиции, которые оказались просто ямой, а на утро украинцев атаковала российская пехота. Тогда они и решили сдаться в плен.

Ранее другой пленный украинский солдат Анатолий Скикетский рассказал, что в ряды ВСУ призывают мужчин даже в возрасте 58-59 лет. Некоторые их них уже почти ходить не могут, не то что воевать, заявил военнопленный. По словам Скикетского, новобранцев отправляют в бой без подготовки и объяснений.