«Стало жалко хлопцев». Пленный сотрудник ТЦК рассказал, как его обманом заманили на передовую
Пленный сотрудник ТЦК Тагеев попал на передовую обманом из-за командира
Пленный сотрудник районного ТЦК Киевской области Руслан Тагеев уверен, что на передовую его отправили обманом. Сдавшийся ВС РФ украинский солдат рассказал РИА «Новости», на какую хитрость пошел командир роты.
«Я шел с мыслями… По рассказам ротного: „Пацаны, надо просто выйти, потому что там ребята сидят по двадцать с лишним дней“. Мне стало жалко хлопцев», — отметил солдат.
Командир роты обещал ему, что он не пойдет в бой, что «позиции небоевые». По словам ротного, Тагееву нужно было лишь сидеть на горе и наблюдать. Группа Руслана ночью зашла на позиции, которые оказались просто ямой, а на утро украинцев атаковала российская пехота. Тогда они и решили сдаться в плен.
Ранее другой пленный украинский солдат Анатолий Скикетский рассказал, что в ряды ВСУ призывают мужчин даже в возрасте 58-59 лет. Некоторые их них уже почти ходить не могут, не то что воевать, заявил военнопленный. По словам Скикетского, новобранцев отправляют в бой без подготовки и объяснений.