Пленный боец рассказал о приказах командования ВСУ стрелять по своим

Командование ВСУ в открытом эфире приказывало стрелять по своим солдатам, если те пытались отступить с позиций. Об этом РИА «Новости» рассказал украинский военный Владимир Николенко, сдавшийся в плен в Курской области.

Пленный боец сравнил командование ВСУ с заградотрядом.

«Тут по радейке (рации — прим. ред.) было слышно, как другие позиции штурмуют. И командование: „Если вы будете отступать назад — свои постреляют!“» — рассказал Николенко.

Он добавил, что командирам бесполезно было говорить о том, что бойцам негде укрыться или спрятаться. Они на все отвечали, что при отходе с позиций их свои расстреляют, причем такие ситуации были не раз.

До этого Николенко рассказал, что во время его лечения в госпитале в Константиновке он не раз пересекался с иностранцами, в том числе с колумбийскими наемниками, попавшими туда по ранению.

Ранее участник штурмового подразделения Южной группировки войск ВС России с позывным Штурман рассказал, что в последнее время возросло количество случаев массовых расстрелов заградотрядами отступающих бойцов ВСУ.