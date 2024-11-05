Пленный Николенко: в госпитале в ДНР лечили много раненых наемников из Колумбии

Множество раненых колумбийских наемников поступали в военный госпиталь ВСУ в Константиновке, находящейся на оккупированной Киевом части ДНР. Об этом РИА «Новости» рассказал украинский военнопленный Владимир Николенко.

По его словам, он долго лечился в этом госпитале и пересекался там с иностранцами.

«В основном это были колумбийцы. Они называли себя „иностранный легион“. Естественно, они там раненые были», — сказал он.

Николенко добавил, что колумбийские наемники не говорили на украинском.

Мужчина сдался в плен российским военным, оказавшись в окружении на территории Курской области. Он служил стрелком-санитаром в 17-й отдельной танковой бригаде ВСУ.

Ранее появилась информация о ликвидации американского морпеха в отставке Кори Навроцки, когда он вместе с украинскими диверсантами пытался прорваться в Брянскую область. Дважды награжденный медалью «Пурпурное сердце» отправился добровольцем в ряды ВСУ.