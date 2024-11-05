В госпитале ВСУ в Константиновке лечилось много раненых колумбийских наемников
Пленный Николенко: в госпитале в ДНР лечили много раненых наемников из Колумбии
Множество раненых колумбийских наемников поступали в военный госпиталь ВСУ в Константиновке, находящейся на оккупированной Киевом части ДНР. Об этом РИА «Новости» рассказал украинский военнопленный Владимир Николенко.
По его словам, он долго лечился в этом госпитале и пересекался там с иностранцами.
«В основном это были колумбийцы. Они называли себя „иностранный легион“. Естественно, они там раненые были», — сказал он.
Николенко добавил, что колумбийские наемники не говорили на украинском.
Мужчина сдался в плен российским военным, оказавшись в окружении на территории Курской области. Он служил стрелком-санитаром в 17-й отдельной танковой бригаде ВСУ.
Ранее появилась информация о ликвидации американского морпеха в отставке Кори Навроцки, когда он вместе с украинскими диверсантами пытался прорваться в Брянскую область. Дважды награжденный медалью «Пурпурное сердце» отправился добровольцем в ряды ВСУ.