Заградотряды ВСУ начали массовые расстрелы отступающих военных
Российский военный Штурман: заградотряды ВСУ перешли на массовые расстрелы
Количество случаев массовых расстрелов заградительными отрядами отступающих украинских военных за последнее время значительно выросло. Об этом рассказал участник штурмового подразделения Южной группировки войск ВС России с позывным Штурман. В комментарии ТАСС он пояснил, что это стало известно по кадрам с беспилотников, которые запускали во время боев.
Боец рассказал, что украинские военные в ходе атак часто сталкиваются с тем, что у них кончаются патроны и, понимая, что сопротивление оказать не могут, начинают отход назад.
«По ним открывают огонь пулеметами либо чем-то тяжелее. Они боятся нам сдаваться по той же причине. При каждом штурме или контрнаступе гибнет до десятка военнослужащих ВСУ», — заявил Штурман.
Он добавил, что украинские военные и так несут большие потери, но продолжают использовать заградотряды, только увеличивая число убитых.
Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов ранее заявил о панике среди украинских боевиков, которые вторглись в Курскую область. Он пояснил, что большая группировка вражеских сил сбежала с занятых территорий после успешного наступления 155-й бригады морских пехотинцев.