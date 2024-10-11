Количество случаев массовых расстрелов заградительными отрядами отступающих украинских военных за последнее время значительно выросло. Об этом рассказал участник штурмового подразделения Южной группировки войск ВС России с позывным Штурман. В комментарии ТАСС он пояснил, что это стало известно по кадрам с беспилотников, которые запускали во время боев.

Боец рассказал, что украинские военные в ходе атак часто сталкиваются с тем, что у них кончаются патроны и, понимая, что сопротивление оказать не могут, начинают отход назад.

«По ним открывают огонь пулеметами либо чем-то тяжелее. Они боятся нам сдаваться по той же причине. При каждом штурме или контрнаступе гибнет до десятка военнослужащих ВСУ», — заявил Штурман.

Он добавил, что украинские военные и так несут большие потери, но продолжают использовать заградотряды, только увеличивая число убитых.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов ранее заявил о панике среди украинских боевиков, которые вторглись в Курскую область. Он пояснил, что большая группировка вражеских сил сбежала с занятых территорий после успешного наступления 155-й бригады морских пехотинцев.