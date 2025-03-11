Пленные украинцы попросили российские паспорта

Военнослужащие ВСУ после того, как попали в плен, выразили желание получить паспорта РФ. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, двое бойцов несли службу на перевалочном пункте и столкнулись с серьезными проблемами с продовольствием. Для того, чтобы выжить, им приходилось искать еду в мусорных баках.

Украинские военные сдались в плен, когда попали в окружение. Минобороны РФ официальных комментариев не давало.

Сейчас военнопленные питаются и живут лучше, чем в собственной армии. Теперь они надеются на скорое получение российского гражданства и завершение конфликта на Украине.

Боевики ВСУ часто просят российское гражданство после того, как попадают в плен ВС России. Свое решение они объясняют страхом вновь оказаться в зоне боевых действий.

Ранее стало известно, что командование ВСУ бросало тела погибших на поле боя, поэтому родственники не смогут их захоронить.