Украинские новобранцы не готовы к боевым действиям, некоторые боятся обстрелов. В ряды ВСУ призывают 58-59-летних, которые даже ходить не могут, не то что воевать, заявил пленный украинский солдат Анатолий Скикетский. Ролик от Минобороны с его рассказом опубликовало РИА «Новости» .

«Они к этому не привыкли. Попадали под топчаны и лежали. Сейчас набирают всех подряд в 58-59 лет. Люди нормально ходить даже не могут, а их воевать», — рассказал Скикетский.

По словам пленного, украинское командование отправляет военнослужащих на задание без подготовки и объяснений. Скикетский признался, что после отпуска многие военнослужащие не возвращаются в части, потому что не хотят нести службу. Украинец заявил, что ничего хорошего в ВСУ нет, с задания можно не вернуться.

Военнопленные украинцы все чаще стали просить гражданства России, чтобы не возвращаться на родину. Они отказываются от обмена, так как боятся повторной отправки в зону боевых действий.