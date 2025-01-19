Украинским военным приказали убивать всех, кто говорит на русском языке

Бойцы ВСУ получили приказ убивать людей, говорящих на русском языке. Видео с признанием украинских военных оказалось в распоряжении ТАСС .

Украинских солдат взяли в плен в приграничном районе Курской области бойцы группировки войск «Север». Служащие ВСУ рассказали о приказе своего командира, отвечая на вопрос об убийстве мирной жительницы.

«У нас был наказ командира — обнулять всех, кто говорит на русском языке», — сказал один из пленных.

Ранее украинский военнопленный Павел Короколин заявил, что командование ВСУ никогда не отдавало приказа для вывоза тел погибших солдат с мест боевых действий. Их просто оставляли на поле боя и не пытались доставить родственникам для захоронения.

Чтобы не платить семьям погибших военнослужащих положенные по закону выплаты, на Украине стали сжигать тела бойцов.