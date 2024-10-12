Пленные бойцы ВСУ попросили гражданство России

Все больше бойцов ВСУ, попавших в российский плен, стали просить о предоставлении им гражданства РФ, чтобы не возвращаться обратно на Украину. Об этом в своем Telegram-канале сообщил российский военкор Юрий Котенок.

«Таких становится все больше. Многие бывшие военнослужащие ВСУ отказываются быть обменянными назад, на Украину, так как их снова направляют в зону боевых действий с Россией», — написал он.

Котенок добавил, что в Донбассе некоторые украинцы попадали в плен по второму разу. Кроме того, сейчас все меньше людей «желают выполнять преступные приказы Киева».

Военный эксперт Андрей Кошкин рассказал, что на Украине жестоко наказывают солдат, побывавших в российском плену. По его словам, их даже могут расстрелять перед строем за то, что они якобы проявили трусость и недисциплинированность, сообщили «Известия».

Ранее попавший в плен в Курской области боец ВСУ, который оказался мобилизованным одесситом, попросил российских морпехов не отправлять его обратно на Украину. Другой украинский военнопленный рассказал, что мужчин вынуждают вступать в ряды ВСУ под угрозой увольнения и привлечением к ответственности.