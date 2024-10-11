Взятый в плен под Курском боец ВСУ попросил не отправлять его на Украину

Мобилизованный в ВСУ житель Одессы попал в плен российским военным в Курской области. Пленный категорически отказался возвращаться на Украину, сообщил РИА «Новости» представитель Минобороны.

«Один из плененных в Курской области вэсэушников оказался мобилизованным одесситом… Он попросил российских морпехов не отправлять его обратно на Украину», — отметил собеседник.

Одессит попал в плен в ходе стрелкового боя, где получил ранения. Медицинскую помощь ему оказали на месте.

Пехотинцы 155-й бригады Тихоокеанского флота РФ обезвредили разведгруппу ВСУ из шести человек в районе населенного пункта Зеленый. Трое украинских разведчиков погибли на месте. Еще троих взяли в плен, одним из них оказался уроженец Одессы.

Попавший в плен украинец Александр Гусак ранее рассказал, как по приказу командования расстрелял пленных бойцов ВС России в Курской области. По словам боевика, у него не было выбора.