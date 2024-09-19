«Я не хотел». Украинский пленный рассказал, как мужчин вынуждают вступать в ряды ВСУ

Мужчин на Украине принуждают вступать в ряды ВСУ. Об этом заявил пленный украинский военный Сергей Маленков.

«Мне не оставили права выбора. Если бы мне сказали: „Хочешь? Есть желание? Есть мотивация?“. <…> Я не хотел никуда идти, ни с кем воевать», — сказал он на видео, опубликованном Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, Маленкову пришла повестка на дом. Он не смог отказаться, на работе пригрозили увольнением и привлечением к ответственности.

Также военнопленный заявил, что мужчины почти не выходят на улицы украинских городов. Гулять позволяют себе только те, кто может дать взятку. Остальные становятся жертвами ТЦК (аналог военкомата на Украине).

Ранее мобилизованный 58-летний украинец рассказал, как руководство ВСУ бросило его одного под Сергеевкой на Донецком направлении. Он отметил, что на передовую его отправили обманным путем, пообещав, что заберут всего на один день.