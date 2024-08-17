Планы ВСУ ударить по АЭС раскрыли участники нападения на Курскую область

Российские силовики узнали о готовящихся атаках на Запорожскую и Курскую АЭС от пленных, которые участвовали в нападении Вооруженных сил Украины на Курскую область. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в военно-гражданской администрации Харьковской области.

«В ходе общения с военнослужащим из 82-й бригады [ВСУ], которая как раз таки участвовала в наступлении на Курскую область, была получена такая информация», — сказал он.

Первым о подготовке провокаций в Курчатове и Энергодаре сообщило УВД ВГА Харьковской области. По его данным, на Украине задумали атаковать российские ядерные объекты. Затем источник РИА «Новости» уточнил, что ВСУ постараются нанести удары боеголовками с радиоактивным веществом по местам хранения отработавшего ядерного топлива. Николаевское подполье добавило, что операцию курируют британские спецслужбы.

Украинские подразделения устроили нападение на Курскую область 6 августа. Life сообщил, что Курская АЭС в Курчатове на фоне атаки продолжала работать в штатном режиме.