ВСУ в ближайшее время планируют ударить натовскими ракетами по Курской и Запорожской АЭС, причем подготовку к атаке курируют западные спецслужбы, в основном Великобритания. Об этом в своем Telegram-канале сообщил координатор николаевского подполья Лебедев.

«Курируют террористическую атаку западные спецслужбы, в основном Британия. Без их ведома дальнобойные ракеты не летают по целям. Виноватыми сделают конечно Россию», — написал он.

По словам Лебедева, в Сумах и Запорожье уже собрался «съезд» западных журналистов.

Подпольщик добавил, что цель атаки киевского режима — показать, что Россия якобы не способна управлять ядерными объектами и может спровоцировать катастрофу. По его словам, МАГАТЭ уже подготовили заявление.

Он отметил, что ему ничего не известно про «грязные бомбы», но ничего нельзя исключать, поэтому необходимо широко распространить информацию о готовящейся антироссийской провокации ВСУ и Запада.

Ранее появилась информация о планах ВСУ ударить по российским АЭС радиоактивными снарядами.