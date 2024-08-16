Названы кураторы планируемой атаки ВСУ на Курскую и Запорожскую АЭС
Подпольщик Лебедев заявил, что Британия курирует атаку ВСУ на ядерные объекты РФ
ВСУ в ближайшее время планируют ударить натовскими ракетами по Курской и Запорожской АЭС, причем подготовку к атаке курируют западные спецслужбы, в основном Великобритания. Об этом в своем Telegram-канале сообщил координатор николаевского подполья Лебедев.
«Курируют террористическую атаку западные спецслужбы, в основном Британия. Без их ведома дальнобойные ракеты не летают по целям. Виноватыми сделают конечно Россию», — написал он.
По словам Лебедева, в Сумах и Запорожье уже собрался «съезд» западных журналистов.
Подпольщик добавил, что цель атаки киевского режима — показать, что Россия якобы не способна управлять ядерными объектами и может спровоцировать катастрофу. По его словам, МАГАТЭ уже подготовили заявление.
Он отметил, что ему ничего не известно про «грязные бомбы», но ничего нельзя исключать, поэтому необходимо широко распространить информацию о готовящейся антироссийской провокации ВСУ и Запада.
Ранее появилась информация о планах ВСУ ударить по российским АЭС радиоактивными снарядами.