Стало известно о планах ВСУ атаковать АЭС радиоактивными боеголовками

РИА «Новости»: ВСУ планируют атаки на АЭС радиоактивным веществом

Фото: РИА «Новости»

Украинские военные планируют использовать для атаки на Курскую и Запорожскую АЭС заряды с радиоактивным веществом. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель российского силового ведомства.

По словам собеседника агентства, ВСУ могут нанести удары по территориям Курской и Запорожской АЭС. Целью атак станут места хранения отработавшего ядерного топлива.

«Для ударов планируется использовать заряды с боеголовками, начиненными радиоактивным веществом. Их уже завезли в населенный пункт Желтые Воды Днепропетровской области», — сказал он.

Ранее о планах ВСУ устроить взрыв «грязной бомбы» сообщил военкор Марат Хайруллин. Он предположил, что провокацию осуществят во время попытки прорваться со стороны Глухова на Рыльск.

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