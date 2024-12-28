Планировал теракты против офицера и военного блогера. Что известно о задержании агента ГУР

Федеральная служба безопасности пресекла теракты против офицера Минобороны и военного блогера, освещающего события спецоперации. Правоохранители раскрыли детали задержания.

Сотрудничает со следствием

Силовики поймали россиянина, который через Telegram связался с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, представившимся как Андрей. По команде куратора злоумышленник соорудил взрывное устройство мощностью около 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте в полимерном корпусе с магнитным креплением.

СВУ содержало поражающие элементы в виде шариков. Злоумышленник замаскировал бомбу под переносную музыкальную колонку.

Украинский агент провел разведку по местам проживания жертв, чтобы в дальнейшем устроить дистанционный подрыв.

«Задержанный сотрудничает со следствием. Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по документированию его противоправной деятельности», — рассказали в ФСБ.

На него вышли

Сам злоумышленник объяснил, как начал сотрудничать с украинской разведкой. По его словам, он комментировал записи в Telegram-канале.

«Мне пришло сообщение от неизвестного человека, что готовы предложить работу на ГУР», — признался задержанный.

Мужчина согласился работать с украинскими спецслужбами.

«На меня вышли. Мой куратор, который был мне назначен, предложил мне приехать, забрать из тайника взрывное устройство», — добавил злоумышленник.

Прятал бомбу в наполнителе

Украинский агент спрятал взрывное устройство в мастерской за гаражом.

«Справа под верстаком стоит ведро, в ведре мешок, в мешке пакет кошачьего наполнителя. В наполнителе закопано устройство», — рассказал задержанный.

ФСБ также показала видео с поимкой диверсанта.