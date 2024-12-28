Агент СБУ прятал начиненную взрывчаткой колонку в наполнителе для кошачьего лотка

Силовики предотвратили покушение на одного из высокопоставленных военнослужащих Министерства обороны и блогера, освещающего ход спецоперации. ЦОС ФСБ предоставил 360.ru видеоролик с поимкой диверсанта.

Правоохранители задержали агента СБУ в Подмосковье. Он рассказал на камеру о подготовке нескольких диверсий по заданию кураторов.

«В этом доме, в мастерской за гаражом, находится взрывное устройство <…> Справа под верстаком стоит ведро. Внутри мешок. В мешке — пакет кошачьего наполнителя, в наполнителе закопано устройство», — признался россиянин на допросе.

Он объяснил, что с ним связались украинские кураторы и дали ему задание. Диверсант согласился подорвать известного блогера, но операцию пришлось отложить из-за болезни. После этого представитель СБУ поручил агенту подложить взрывное устройство в автомобиль высокопоставленного военнослужащего.

Сотрудники ФСБ изъяли у россиянина взрывчатку, замаскированную под переносную музыкальную колонку. Мощность СВУ составляла примерно 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте.