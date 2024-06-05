Командование Вооруженных сил Украины рассчитывало вернуть контроль над Волчанском за три дня. Однако их план провалился, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко на своей странице во «ВКонтакте» .

План ВСУ раскрыли по тактике боевых действий, привлеченным силам и информационному сопровождению кампании в Волчанске. По словам офицера, украинская группировка планировала провести малую победоносную операцию — одолеть российские войска за трое суток.

«Реальное положение дел говорит, что данный замысел не был реализован, поскольку наша оборонительная линия оказалась намного крепче, нежели предполагалось, а разведданные были неточными», — сказал он.

Марочко сообщил, что ВСУ так и не отказались от замысла. По его информации, командование решило лишь скорректировать постановку боевой задачи.

Российская армия окружила группировку ВСУ в Волчанске, отрезав от снабжения и путей отступления. Глава российской Харьковской областной администрации Виталий Ганчев сообщил об успехах Вооруженных сил России в Волчанском районе.