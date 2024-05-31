Спецназовец Главного управления разведки Минобороны Украины из элитного батальона «Солнышко» сдался в российский плен на Волчанском направлении. Об этом сообщил RT.

Пленный вместе со своим подразделением участвовал в спецподготовке к диверсионно-разведывательной и штурмовой работе, среди руководителей которой был британский инструктор. Мужчина признался, что разочарован в украинском спецназе. По его словам, руководство бросило их отряд, и когда военный пытался связаться с ним во время штурма ВС России, ему не ответили.

Собеседник RT признался, что сдался вместе с товарищами, поскольку просто испугался вступать в бой.

Заградотряды регулярно расстреливают бойцов ВСУ, которые пытаются сдаться в плен. Людей заставляют сражаться буквально под дулом автомата. Зимой украинские военнослужащие получали приказы бить по отступающим и сдающимся сослуживцам на Артемовском направлении.