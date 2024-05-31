Российская армия освободила за май порядка 300 квадратных километров на севере Харьковской области. Об этом РИА «Новости» заявил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

По его словам, военные выровняли фронт по Волчанскому и Харьковскому районам в зоне СВО и окончательно заняли 13 населенных пунктов.

«В течение мая на северных территориях Харьковской области наши войска уже имеют определенные успехи», — указал Ганчев.

Он добавил, что продвижение на севере Харьковской области помогло бойцам достичь успеха и на Купянском направлении, где ВС России освободили пять населенных пунктов.

Ранее глава российской администрации региона рассказал, что противник подтягивает к Волчанску свои резервы, затрудняя наступление. Он отметил, что ВС России, несмотря на это, уже смогли освободить половину города. Ганчев также прокомментировал использование боевиками ВСУ западного оружия. По его мнению, иностранная техника не смогла помочь украинским военным добиться успехов.