Оборона Вооруженных сил Украины рушится на Харьковском направлении. Такое заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube .

«Украинские контратаки, о которых мы так много слышали в этом, похоже, провалились. По последним данным, русские ворвались в укрепленный район», — сказал эксперт.

По его словам, ВСУ пытались удержать свои позиции, но фактически боевики оказались окружены в Волчанске. Если оборона полностью падет, Вооруженные силы России смогут продвинуться дальше.

Генштаб ВСУ ранее признал успехи российских войск на Харьковском направлении. Для украинской армии обстановка остается сложной. Самые активные бои идут за приграничный Волчанск.