Shot сообщил о приостановке работы 4 аэропортов на Северном Кавказе

План «Ковер» ввели утром 26 февраля в четырех аэропортах Северного Кавказа. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Из-за угрозы беспилотной опасности временно не принимают и не отправляют рейсы в Минеральных Водах, Грозном, Нальчике и Владикавказе, утверждает источник канала.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло ранее заявлял, что в регионе ввели режим беспилотной опасности. Также его объявили и в остальных регионах СКФО.

При этом данные об ограничениях в аэропортах опровергли в Росавиации. Представитель ведомства заявил, что авиагавани в Нальчике, Грозном, Минводах и Владикавказе работают штатно.

По данным Минобороны, этой ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 128 беспилотников над российскими регионами. Больше всего дронов пустили в сторону Краснодарского края — 83. Над Крымом уничтожили 30 БПЛА, восемь — над Азовским морем и пять — над Черным. Также по одному дрону ликвидировали над Брянской и Курской областями.